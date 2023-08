Transfer-Duelle: Bayern & Dortmund fischen im selben Teich

Schon mehrfach fischten der FC Bayern und Borussia Dortmund in der Vergangenheit im selben Teich, wenn es um die Verpflichtung neuer Spieler ging. Jude Bellingham und Ousmane Dembélé entschieden sich für den BVB, während Noussair Mazraoui etwa den FCB vorzog. Nun stehen zwei weitere Spieler vor der Qual der Wahl zwischen den deutschen Topklubs – zumindest sofern Einigungen mit den aktuellen Arbeitgebern erzielt werden.

Armel Bella-Kotchap

Der deutsche Nationalspieler stieg mit dem FC Southampton ab und will sich nun in der Bundesliga für eine EM-Nominierung empfehlen. Der BVB ist schon länger an Bella-Kotchap dran und soll in der Gunst des 21-Jährigen auch höher stehen als die Bayern.

Problem: Southampton will laut ‚Sky‘ lieber ein Geschäft mit dem FCB abschließen. Beide Interessenten wollen Bella-Kotchap zunächst ausleihen, der BVB zudem eine Kaufpflicht in den Deal integrieren. Laut der ‚Bild‘ ist der physisch starke Innenverteidiger beim Meister aber nur der Plan B zu Trevoh Chalobah (24/FC Chelsea).

Eric Dier

Am gestrigen Dienstag sickerte zunächst durch, dass der Defensivallrounder von Tottenham Hotspur mehrfach bei den Bayern angeboten wurde. Anschließend kristallisierte sich Dier als echte Option heraus – nicht zuletzt, da der Innenverteidiger auch die Sechser-Position bekleiden kann. Ein weiterer Kandidat für diese Rolle ist Scott McTominay (26/Manchester United).

Mittlerweile hat sich laut ‚Sky Sports‘ auch der BVB ins Werben um Dier eingemischt und soll sogar auf eine Verpflichtung des 49-fachen englischen Nationalspielers drängen. Der 29-Jährige steht nur noch bis 2024 in London unter Vertrag und spielt unter dem neuen Trainer Ange Postecoglou bislang keine Rolle. Bayern und Dortmund wittern ihre Chance.