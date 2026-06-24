BVB-Flirt Leite findet neuen Klub

Diogo Leite wird seine Karriere aller Voraussicht nach in der Saudi Pro League fortsetzen. Wie ‚Al-Riyadiah‘ berichtet, hat der 27-Jährige ein Vertragsangebot des Aufsteigers Al Diriyah angenommen und muss nur noch den Medizincheck bestehen. Anschließend soll ein langfristiger Vertrag unterzeichnet werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Al Diriyah ist von der dritten in die erste Liga durchmarschiert und wurde bis Mitte Mai von Alfred Schreuder, dem aktuellen Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, betreut. Dieser musste jedoch aufgrund der anstehenden WM seinen Platz noch vor den Aufstiegsplayoffs räumen. Leite, dessen Vertrag bei Union Berlin Ende des Monats ausläuft, war stark umworben. Unter anderem gehörten Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und Schalke 04 zu den Interessenten des Innenverteidigers.