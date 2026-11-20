Hat Bayer Leverkusen einen möglichen Abnehmer für Victor Boniface gefunden? Das Sportportal ‚amanvibe.kz‘ bringt den Mittelstürmer mit dem kasachischen Meister Ordabasy Schymkent in Verbindung. Dort steht Karel Geraerts als neuer Trainer in den Startlöchern. Der ehemalige Schalke-Coach kennt Boniface noch aus gemeinsamen erfolgreichen Zeiten bei Union Saint-Gilloise und soll ihn nun nach Kasachstan eingeladen haben.

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Boniface hat bereits vor einigen Wochen seinen Wechselwunsch kommuniziert, auch die Bayer-Bosse sind offen für einen Abschied des Nigerianers. Zuletzt berichtete ‚Sky‘, dass dem Bundesligisten zwei konkrete Anfragen für ein Leihgeschäft ab Januar vorliegen. Laut der ‚Bild‘ sollen sich Klubs aus der Türkei und Italien bei B04 nach Boniface erkundigt haben. In Leverkusen steht der Rechtsfuß noch bis 2028 unter Vertrag.