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Wegen Kane: Mourinho frustriert und erfreut

von Dominik Sandler
1 min.
José Mourinho mit Kylian Mbappé @Maxppp

Die Vergabe des Ballon d’Or löst bei José Mourinho gemischte Gefühle aus. Der Trainer von Real Madrid sagte bei einer Pressekonferenz: „Ich hatte das Privileg, mit Harry Kane zusammenzuarbeiten, einem Topspieler und großartigen Profi. Ich war natürlich frustriert, dass mein Spieler (Kylian Mbappé; Anm. d. Red.) nicht gewonnen hat, aber sogar durch diese Frustration hindurch freue ich mich immer noch für Harry, der in seinem Alter einen solchen Award für seine gesamte Karriere verdient.“

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Kane wurde mit lediglich 28 Punkten Vorsprung vor Mbappé zum besten Spieler der Welt gewählt. Der 33-Jährige erzielte in der Saison 2025/26 61 Tore und bereitete sieben Treffer vor. Auch bei der Weltmeisterschaft wusste Kane mit sechs Treffern und einer Vorlage zu überzeugen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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