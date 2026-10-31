Wegen Kane: Mourinho frustriert und erfreut

Die Vergabe des Ballon d’Or löst bei José Mourinho gemischte Gefühle aus. Der Trainer von Real Madrid sagte bei einer Pressekonferenz: „Ich hatte das Privileg, mit Harry Kane zusammenzuarbeiten, einem Topspieler und großartigen Profi. Ich war natürlich frustriert, dass mein Spieler (Kylian Mbappé; Anm. d. Red.) nicht gewonnen hat, aber sogar durch diese Frustration hindurch freue ich mich immer noch für Harry, der in seinem Alter einen solchen Award für seine gesamte Karriere verdient.“

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Kane wurde mit lediglich 28 Punkten Vorsprung vor Mbappé zum besten Spieler der Welt gewählt. Der 33-Jährige erzielte in der Saison 2025/26 61 Tore und bereitete sieben Treffer vor. Auch bei der Weltmeisterschaft wusste Kane mit sechs Treffern und einer Vorlage zu überzeugen.