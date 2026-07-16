Mauro Icardi bricht seine Zelte bei Galatasaray ab. Wie der türkische Meister mitteilt, wird der am 30. Juni ausgelaufene Vertrag mit dem 33-jährigen Mittelstürmer nicht verlängert. Bis zuletzt liefen noch Gespräche in diese Richtung.

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Sevgili Mauro,



Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz.



Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7’den 70’e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun.



Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve… pic.twitter.com/JQJKK3nFyo — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 15, 2026

Icardi lief seit 2022 in 134 Spielen für Gala auf, erzielte 77 Tore und gab 25 Vorlagen und wurde viermal Meister. Zuletzt wurde der Argentinier (acht Länderspiele) mit einem Wechsel zu Benfica Lissabon in Verbindung gebracht.