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Icardi auf dem Markt

von Lukas Hörster
1 min.
Mauro Icardi ärgert sich @Maxppp

Mauro Icardi bricht seine Zelte bei Galatasaray ab. Wie der türkische Meister mitteilt, wird der am 30. Juni ausgelaufene Vertrag mit dem 33-jährigen Mittelstürmer nicht verlängert. Bis zuletzt liefen noch Gespräche in diese Richtung.

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Icardi lief seit 2022 in 134 Spielen für Gala auf, erzielte 77 Tore und gab 25 Vorlagen und wurde viermal Meister. Zuletzt wurde der Argentinier (acht Länderspiele) mit einem Wechsel zu Benfica Lissabon in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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