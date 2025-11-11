Große Konkurrenz: Bedient sich Bayer in Bochum?

Erst jüngst hat Kasper Hjulmand bei Bayer Leverkusen Ibrahim Maza (19) auf der Sechs getestet und gegen den 1. FC Heidenheim (6:0) damit voll ins Schwarze getroffen. Ob sich der Rechtsfuß dort festbeißt? So oder so könnte er schon bald auf dieser Position Konkurrenz bekommen.

Laut der ‚WAZ‘ beschäftigt sich die Werkself mit Cajetan Lenz vom VfL Bochum. Der 19-Jährige werde vom deutschen Vizemeister regelmäßig beobachtet. Auch andere – namentlich nicht genannte – Topklubs in Deutschland sollen Lenz auf dem Zettel haben.

Der Sechser ist eine der Entdeckungen beim VfL in dieser Saison. Lenz ist in einer komplizierten Saison mit unterschiedlichen Trainern stets gesetzt, Uwe Rösler hält große Stücke auf ihn. Gegen Eintracht Braunschweig (2:0) erzielte der U20-Nationalspieler außerdem seinen ersten Treffer im Profibereich. Vertraglich ist Lenz bis 2029 an den Zweitligisten gebunden.