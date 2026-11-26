Die Wege von Paris St. Germain und Lucas Chevalier (25) könnten sich bald trennen. Laut der ‚L‘Équipe‘ ist der Torhüter bereit, den Champions League-Sieger in diesem Winter zu verlassen. Beide Seiten seien offen für eine Leihe oder einen festen Transfer. PSG wolle den Franzosen (ein A-Länderspiel) aber nur abgeben, wenn gleichwertiger Ersatz gefunden wird.

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Chevalier war 2025 für 40 Millionen Euro als geplanter Nachfolger von Gianluigi Donnarumma (27/ManCity) vom OSC Lille nach Paris gewechselt. Ende Januar verlor er seinen Stammplatz allerdings an Matvey Safonov (27) und blieb seitdem ohne Einsatz. PSG sondierte schon im Sommer den Torhütermarkt, Zion Suzuki (24) entschied sich jedoch für den Schritt zu Aston Villa. Auch Robin Risser (21/RC Lens) hatte man laut der ‚L‘Équipe‘ ins Visier genommen.