Medien: Milan einigt sich mit Ibra

Zlatan Ibrahimovic wird auch in der kommenden Saison für den AC Mailand auflaufen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, haben die Rossoneri die letzten Vertragsdetails mit Berater Mino Raiola geklärt. Ibra bekommt demnach sein Wunschgehalt.

Sieben Millionen Euro netto streicht der 38-jährige Schwede in der kommenden Saison in der Modestadt ein. Milan näherte sich den Forderungen peu à peu an. Zunächst hatte man nicht mehr als 5,5 Millionen netto zahlen wollen.