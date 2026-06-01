Vereinseigentümer: Zweiter Klub für Courtois

Thibaut Courtois steigt zum zweiten Mal bei einem Verein als Investor ein. Der KRC Genk teilt mit, dass der Torhüter über NXTPLAY, die von ihm mitgegründete Sport-, Medien- und Technologie-Investitionsplattform, als Investor beim belgischen Erstligisten einsteigt.

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Thibaut Courtois returns home to KRC Genk as an investor 💙



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Der 34-Jährige erwirbt Minderheitsanteile an seinem Jugendklub, bei dem ihm der Einstieg ins Profigeschäft gelang. „Ich habe mein ganzes Leben lang nach Exzellenz gestrebt. Beim KRC Genk spüre ich dieselbe Leidenschaft und denselben Ehrgeiz. Diese Investition fühlt sich für mich wie eine Heimkehr an. Mit diesem Engagement möchte ich dem Verein helfen, weiter zu wachsen und seine sportlichen Ambitionen zu stärken. Von Limburg an die Spitze Europas“, so Courtois.