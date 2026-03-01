Mbappé-Rückkehr weiter offen

Wann Kylian Mbappé Real Madrid wieder zur Verfügung stehen wird, bleibt nach wie vor offen. Real-Coach Álvaro Arbeloa äußerte sich auf der Pressekonferenz vor dem morgigen La Liga-Spiel gegen den FC Getafe (21:00 Uhr) über die Situation seines Superstars, ließ Informationen über den Zeitpunkt einer Rückkehr aber offen: „Wir wollen Mbappé wieder bei 100 Prozent haben, und er wird zurück sein, sobald das der Fall ist. Wir wissen genau was mit ihm los ist und was wir jetzt wollen: seine vollständige Genesung.“

Der 27-jährige Weltmeister von 2018 hatte Anfang der Woche eine Trainingseinheit der Madrilenen vorzeitig abbrechen müssen und fehlt den Königlichen seither aufgrund von Knieproblemen. Demzufolge verpasste der Top-Torjäger das Champions League-Duell gegen Benfica Lissabon am Mittwoch (2:1) und wird Real auch im La Liga-Spiel am Montag fehlen.