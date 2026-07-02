Der FC Bayern und Deniz Ofli gehen getrennte Wege. Wie ‚Sky‘ berichtet, schnappt sich der Karlsruher SC das Linksverteidiger-Juwel der Münchner. Der 19-Jährige gehe per Leihe inklusive Kaufoption zum KSC. Gänzlich verlieren die Bayern den Zugriff auf Ofli aber nicht. Eine Rückkaufoption soll Teil des Deals sein.

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Ofli stammt aus der Jugend des FC Bayern und ist türkischer U21-Nationalspieler. Für seinen Klub kam er bislang hauptsächlich in der U19 und der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz, debütierte in der vergangenen Saison aber unter Vincent Kompany auch in der Bundesliga und der Champions League.