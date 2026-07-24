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Schalke verkündet Wallentowitz-Leihe

von Fabian Ley - Quelle: sgf1903.de
3 min.
Mika Wallentowitz (l.) gut gelaunt neben Edin Dzeko und Loris Karius (r.) @Maxppp

Der FC Schalke 04 verleiht Mika Wallentowitz (18) in die zweite Liga. In der kommenden Saison läuft der polyvalente Offensivspieler für die SpVgg Greuther Fürth auf. Eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals. „Mika kann verschiedene Positionen abdecken und sowohl im Zentrum als auch am Flügel zum Einsatz kommen. Er bringt durch sein Gesamtpaket aus Physis, Mentalität und Flexibilität nochmal neue Facetten in unsere Mannschaft ein“, sagt Fürths Geschäftsführer Sport Daniel Meyer.

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Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder erklärt: „Mika hat in der vergangenen Saison in seiner Entwicklung einen großen Schritt nach vorne gemacht. Er hat es als hochveranlagtes Talent aus der Knappenschmiede in die Lizenzmannschaft geschafft. Spielpraxis ist für einen jungen Spieler unverändert das A und O. Er wird sich seine Einsätze durch Leistung verdienen müssen. Natürlich werden wir seine Entwicklung eng begleiten und im Blick haben.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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