„Seelenlos“: Barça auf dem Boden der Tatsachen

Als Tabellenführer mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 20:1 ging der FC Barcelona in den Clásico gegen Real Madrid am Sonntagnachmittag. Etwas mehr als 90 Minuten später steckt Barça in der nächsten Krise. Das Spiel gegen den Erzrivalen ging mit 1:3 verloren und Xavi Hernández steht vor großen Problemen.

„Wenn wir diese Art von Spiel gewinnen wollen, müssen wir unsere Mentalität ändern“, erklärte der Trainer der Katalanen nach der Begegnung. Die große spanische Tageszeitung ‚Sport‘ schlägt in die gleiche Kerbe und titelt: „Seelenlos“. Im Hintergrund sind die enttäuschten Gesichter von Frenkie de Jong, Sergi Roberto und Raphinha zu sehen.

Tristesse statt Aufschwung

Auf einen geschäftigen Transfersommer folgte große Aufbruchstimmung. Vor allem die Verpflichtung von Robert Lewandowski ließ die Fans nach einer enttäuschenden Vorsaison wieder auf Titel hoffen. Der Pole schlug ein, steht bereits bei wettbewerbsübergreifend 14 Treffern in 13 Spielen. Doch das reicht nicht aus.

In der Champions League steht Barcelona vor dem Aus. Nur eine Niederlage von Inter Mailand gegen Außenseiter Viktoria Pilsen könnte Barça noch auf Rang zwei in Gruppe C hieven. Bleibt das Wunder aus, geht es für den spanischen Topklub erneut in die Europa League. Das Worst-Case-Szenario für die erfolgsverwöhnten Katalanen.

Im Camp Nou ist Ernüchterung eingekehrt. Das schwache internationale Abschneiden wird nun auch noch vom Verlust der Tabellenführung an Real begleitet. Die zahlreichen und kostspieligen Transfers sollten die Katalanen wieder in die europäische Elite katapultieren. Vor allem in der Königsklasse blieb der sofortige Push aber aus.

Angespannte Situation

Dass die Nerven in Barcelona blankliegen, zeigte sich auch nach dem Spiel im Estadio Santiago Bernabéu. Präsident Joan Laporta – federführend bei der Transferoffensive im Sommer – stürmte mehreren Medienberichten zufolge nach Abpfiff in die Schiedsrichterkabine und forderte eine Erklärung für einen nicht gegebenen Elfmeter. Das zügellose Auftreten des Kluboberhaupts wurde durch Schiedsrichter José Sánchez Martinez sogar im offiziellen Spielbericht vermerkt.

Schwache Quote für Xavi

Auch der Trainereffekt ist inzwischen verpufft. Dass die Azulgrana unter Xavi insgesamt wieder etwas mehr in die Spur gekommen sind, steht außer Frage. Dennoch weist der ehemalige Mittelfeldstratege die schlechteste Siegquote aller Barça-Coaches seit 2001 auf. Lediglich etwas über die Hälfte aller Spiele wurden seit Xavis Ernennung als Cheftrainer siegreich gestaltet.

Für Xavi gilt es nun, das Ruder herumzureißen. Gegen den FC Villarreal (20. Oktober), Athletic Bilbao (23. Oktober) und den FC Bayern (26. Oktober) müssen die Weichen für die restliche Saison positiv gestellt werden. Andernfalls droht der Klub erneut in einen sportlichen Abwärtsstrudel zu geraten.