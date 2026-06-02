Werder schnappt sich Spielmacher Chuki

Der SV Werder Bremen treibt die Kaderplanungen für die kommende Saison weiter voran und hat die Verpflichtung von Chuki offiziell bekanntgegeben. Der offensive Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei von Real Valladolid nach Bremen und unterschreibt an der Weser einen langfristigen Vertrag. Nach Kenny Quetant (19), Karlo Simic (18) und Darwin Soylu (19) ist der Spanier bereits der vierte Neuzugang bei den Grün-Weißen.

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„Wir freuen uns sehr, dass wir Chuki für Werder gewinnen konnten. Er ist ein richtig guter Fußballer, der in der Offensive hauptsächlich zentral im Mittelfeld gespielt hat, der aber auch auf den Außenpositionen auftauchen kann. Er hat in dieser Saison in La Liga 2 mit 15 Scorerpunkten in 34 Einsätzen eine gute Quote. Ich bin sicher, dass er uns mit seinen Qualitäten weiterhelfen wird“, sagt Werder-Trainer Daniel Thioune.

Chuki selbst erklärt: „Ich bin glücklich und überzeugt, dass Werder der bestmögliche Verein für mich und der richtige Schritt für meine Karriere ist. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das man mir entgegenbringt, und hoffe, dass ich dem Verein helfen kann, sich weiterzuentwickeln. Es war eine sehr wohlüberlegte Entscheidung. Es ist schwer gewesen, Real Valladolid – den Verein meines Lebens – zu verlassen, denn ich bin dort, in meiner Stadt, aufgewachsen, und ich werde ihnen immer unendlich dankbar sein.“

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Der 22-Jährige stammt aus der Jugend von Valladolid und schaffte in den vergangenen beiden Jahren den Durchbruch bei den Profis. Für den spanischen Zweitligisten absolvierte der Linksfuß 55 Pflichtspiele, in denen ihm neun Treffer und neun Vorlagen gelangen. Im Werben um Chuki setzte sich Werder unter anderem gegen den VfB Stuttgart, RB Leipzig, Como 1907 und Juventus Turin durch.