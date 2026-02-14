FC Bayern: Sorge um Neuer

Manuel Neuer konnte die Bundesliga-Partie des FC Bayern beim SV Werder Bremen am Samstagnachmittag nicht beenden. Der 39-jährige Torhüter wurde zur Halbzeit ausgewechselt, Jonas Urbig rückte für ihn zwischen die Pfosten.

Nach Angaben der Münchner sorgten leichte Wadenprobleme für die Auswechslung. Neuer plagte sich in der laufenden Saison schon mit einigen Wehwehchen herum. Offen ist nach wie vor, ob er seinen auslaufenden Vertrag noch einmal verlängert oder seine Karriere im Sommer beendet.