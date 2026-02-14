Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

FC Bayern: Sorge um Neuer

von Lukas Hörster
Manuel Neuer beim Aufwärmen @Maxppp
Bremen 0-3 FC Bayern

Manuel Neuer konnte die Bundesliga-Partie des FC Bayern beim SV Werder Bremen am Samstagnachmittag nicht beenden. Der 39-jährige Torhüter wurde zur Halbzeit ausgewechselt, Jonas Urbig rückte für ihn zwischen die Pfosten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Angaben der Münchner sorgten leichte Wadenprobleme für die Auswechslung. Neuer plagte sich in der laufenden Saison schon mit einigen Wehwehchen herum. Offen ist nach wie vor, ob er seinen auslaufenden Vertrag noch einmal verlängert oder seine Karriere im Sommer beendet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Manuel Neuer

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Manuel Neuer Manuel Neuer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert