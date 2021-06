Schalke schnappt sich Bülter

Rouven Schröder kann den nächsten Haken setzen in seinem Notizblock. Dem Manager von Schalke 04 ist es gelungen, Marius Bülter von einem Wechsel nach Gelsenkirchen zu überzeugen. Königsblau bestätigt den Deal nun offiziell. Der Offensivspieler erhält einen Dreijahresvertrag. Als Ablöse für den 28-Jährigen stehen 800.000 Euro im Raum.

Schröder lobt den Neuzugang: „Marius Bülter wird unser Offensivspiel noch einmal variabler machen. Sein Spiel ist geprägt von einer großen Dynamik, starken Physis und gefährlichen Abschlüssen. Neben seinen sportlichen Qualitäten passt er auch charakterlich perfekt in unsere Vorstellung des neuen Schalke. Wir sind sehr froh, dass Marius von nun an das königsblaue Trikot tragen wird.“

Bülter, der in der Vorsaison für Union Berlin einmal in 26 Ligaspielen traf, kann es kaum erwarten, auf Schalke loszulegen: „Ich freue mich sehr, dass ich noch vor dem Trainingslager in Mittersill zur Mannschaft stoße und diesen wichtigen Teil der Vorbereitung mit meinem neuen Team verbringen kann. Wir haben richtig gute Jungs in unseren Reihen und werden die nächsten Wochen nutzen, um für den Saisonstart gegen den Hamburger SV bereit zu sein.“