Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Der nächste Kandidat für Klopp

von Tom Steinmetzler - Quelle: Sport Bild
Noel Aseko posiert im Eintracht-Outfit @Maxppp

Noel Aseko könnte für die Länderspiele im November nominiert werden. Laut der ‚Sport Bild‘ findet Bundestrainer Jürgen Klopp das Profil des 20-jährigen Mittelfeldspielers sehr spannend. Sofern Aseko bei Eintracht Frankfurt nach seiner überstandenen Knieverletzung weiter abliefern kann, ist er ein heißer Kandidat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der flexible Mittelfeldspieler wechselte in diesem Sommer für zwölf Millionen Euro vom FC Bayern München zur Eintracht. In den vergangenen eineinhalb Saisons war Aseko an Hannover 96 verliehen. Nachdem ihn eine Knieverletzung ausgebremst hatte, gab er am dritten Spieltag gegen Mainz (3:1) sein Startelf-Debüt für die Adler.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
UEFA Nations League
Frankfurt
Deutschland
Noel Aseko

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
UEFA Nations League UEFA Nations League
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Deutschland Flag Deutschland
Noel Aseko Noel Aseko
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert