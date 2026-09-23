Noel Aseko könnte für die Länderspiele im November nominiert werden. Laut der ‚Sport Bild‘ findet Bundestrainer Jürgen Klopp das Profil des 20-jährigen Mittelfeldspielers sehr spannend. Sofern Aseko bei Eintracht Frankfurt nach seiner überstandenen Knieverletzung weiter abliefern kann, ist er ein heißer Kandidat.

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Der flexible Mittelfeldspieler wechselte in diesem Sommer für zwölf Millionen Euro vom FC Bayern München zur Eintracht. In den vergangenen eineinhalb Saisons war Aseko an Hannover 96 verliehen. Nachdem ihn eine Knieverletzung ausgebremst hatte, gab er am dritten Spieltag gegen Mainz (3:1) sein Startelf-Debüt für die Adler.