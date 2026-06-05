Gescheiterter El Mala-Deal: Schlägt jetzt der BVB zu?

Der 1. FC Köln wollte das 50-Millionen-Angebot annehmen, doch auf den allerletzten Drücker verhinderte Sabrina El Mala den Transfer ihres Sohnes Said zum FC Brentford. Die Karten im Poker um den begehrten Shootingstar werden jetzt wohl nochmal komplett neu gemischt.

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Womöglich bleibt der schnelle Angreifer der Bundesliga sogar erhalten. Dem ‚Express‘ zufolge scheint ein Wechsel zu Borussia Dortmund wieder denkbar. Für die Schwarz-Gelben spreche, dass der Klub in der Branche „dafür bekannt sei, mehr Handgeld und Gehalt als Ablöse zu zahlen“. Zudem verstehe sich El Mala blendend mit BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck (26).

Darüber hinaus befürchte man am Geißbockheim, dass die Mutter, die gleichzeitig als Beraterin fungiert, ihre Söhne „am liebsten in der Nähe“ hätte – sprich: in Dortmund. Ob die Borussia konkrete Schritte für eine Verpflichtung in die Wege leitet, steht natürlich auf einem anderen Blatt.

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Fakt ist aber: Im Gesamtpaket bestehend aus Ablöse und Gehalt kostet El Mala rund 80 Millionen. In der Folge mutmaßt das regionale Boulevardblatt, dass sich der BVB mit dem deutschen U21-Nationalspieler auf ein Spitzengehalt samt Signing Fee einigt, den Kölnern aber dafür eine geringere Summe in Aussicht gestellt wird. All das bleibt nach aktuellem Stand der Dinge aber nur vorerst nur Spekulation.