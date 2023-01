Duell mit United: Bayerns Vorteil im Kane-Poker

Seit Jahren ist Manchester United an Harry Kane dran. In einem aktuellen Bericht wärmt die Daily Mail das Interesse nun auf – und erwähnt, dass sich auch der Torjäger selbst einen Wechsel ins Old Trafford vorstellen kann.

Schlechte Nachrichten also für den ebenfalls interessierten FC Bayern? Nicht unbedingt. Denn laut der ‚Daily Mail‘ will Tottenham Hotspur seinen Superstar keinesfalls an einen direkten Premier League-Konkurrenten verkaufen.

Ein solcher ist United nun mal, die Bayern aber nicht. Favorisiertes Modell der Spurs ist jedoch nach wie vor eine Vertragsverlängerung mit Kane über 2024 hinaus. Bislang ziert sich der 29-Jährige Engländer ab. Kommt es zu keiner Einigung, besteht im Sommer letztmals die Chance auf eine große Ablöse für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft.