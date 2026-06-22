Kimmich wird der „Ersatz“ für Schlotterbeck

In seinen 135 WM-Minuten in Nordamerika war Nico Schlotterbeck defensiv nicht immer vollends sattelfest – und doch ein Schlüsselspieler für die deutsche Mannschaft. Das belegt auch der Fakt, dass das DFB-Team mit Schlotterbeck zuletzt 18 Mal in Folge ungeschlagen blieb. Bei den jüngsten sechs (!) Pleiten stand der Dortmunder nicht auf dem Feld.

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Außerdem bringt Schlotterbeck ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal mit: Er ist der einzige Innenverteidiger im Kader, der über einen starken linken Fuß verfügt – und was für einen: Der Spielaufbau des 26-Jährigen ist elitär. Sein nomineller Ersatzmann Antonio Rüdiger ist zwar erfahren, fußballerisch aber nicht so gut wie Schlotterbeck.

Wer sollte für Nico Schlotterbeck in die deutsche Startelf rücken? Antonio Rüdiger Waldemar Anton Malick Thiaw Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Nach Schlotterbecks WM-Aus wird nun noch mehr auf Joshua Kimmich zukommen. Im Ballvortrag bildete das DFB-Team bisher in der Regel eine Dreierkette mit dem Kapitän halbrechts, Jonathan Tah in der Mitte und Schlotterbeck halblinks. In der zweiten Hälfte gegen die Elfenbeinküste (2:1) rückte Rüdiger in die Mitte und Tah nach halblinks. Dort hat er als Rechtsfuß natürlich Limitierungen im Aufbau.

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Es ist also davon auszugehen, dass Deutschland in den kommenden Partien vermehrt Kimmich mit seinem starken rechten Fuß suchen wird. Im Spielaufbau wird der 31-Jährige also sozusagen der „Ersatz“ für Schlotterbeck. Parallel muss Kimmich dann noch seine defensiven Probleme als rechtes Glied der Viererabwehrkette in den Griff bekommen.