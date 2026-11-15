FC Bayern: Neue Details zu Díaz-Comeback

Als der FC Bayern am 22. Oktober verkündete, dass sich Luis Díaz „einen kleinen Muskelbündelriss an der linken Oberschenkelrückseite“ zugezogen hat, war das Bedauern groß. Eigentlich waren die Verantwortlichen beim Rekordmeister und der 29-jährige Kolumbianer selbst von einer kleinen Blessur und einer schnellen Rückkehr auf den Rasen ausgegangen.

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Durch die ernstzunehmende Muskelverletzung war der 79-fache Nationalspieler aber ausgerechnet in einer heißen Saisonphase für längere Zeit zum Zuschauen gezwungen. Wettbewerbsübergreifend musste Díaz bereits fünf Spiele passen. Mindestens ein weiteres für die Bayern kommt hinzu.

Denn laut ‚Sky‘ wird Díaz für die Partie gegen den 1. FC Köln am Freitag (20:30 Uhr) noch nicht zur Verfügung stehen. Im Verlauf der Woche konnte der Linksaußen zwar ins Teamtraining zurückkehren, allerdings wollen die Offiziellen des Tabellenführers bei Díaz kein Risiko eingehen. Schließlich gehört Díaz neben Harry Kane (33) und Michael Olise (24) zum wichtigen Offensivtrio, das insbesondere in der Champions League den Unterschied ausmachen kann und soll.

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Option gegen den HSV

Dem Bericht des Pay-TV-Senders zufolge könnte Díaz aber danach wieder eine Option sein. Sollte der Heilungsverlauf weiterhin positiv sein, ist das Spiel in der Königsklasse am 25. November gegen OSC Lille ein realistisches Ziel. Spätestens auswärts gegen den Hamburger SV (28. November) soll er dann aber wieder mitwirken.

In der laufenden Saison steht Díaz erst bei fünf Toren und einem Assist in elf Spielen. Gemessen an seinen Zahlen aus der Vorsaison noch kein Grund, um in große Lobeshymnen auszubrechen. Nach einem schwachen Start in die Spielzeit kam Díaz vor seiner Verletzung aber immer besser in Form und konnte an seine Spitzenleistungen aus dem vergangenen Jahr anknüpfen. Dann bremste ihn die Muskelverletzung aus.