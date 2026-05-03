„Will nicht aufhören“: Dzeko spricht über Schalke-Zukunft

Schalke 04 ist wieder erstklassig. Maßgeblich daran beteiligt ist Edin Dzeko, dessen Verpflichtung im Januar einen kollektiven königsblauen Glauben an den Aufstieg initiiert hatte. Kein Wunder also, dass der bosnische Altstar am gestrigen Samstagabend vermehrt nach seiner Zukunft gefragt wurde.

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Fast schon unmittelbar nach Abpfiff rannte ‚Sky‘-Reporter Dirk große Schlarmann zum Stürmer, um ihn zu fragen, ob er in der nächsten Saison auch noch für Schalke spielen wird. Ein gut gelaunter Dzeko antwortete: „Mal gucken, erstmal Feiern! Aber ich bin sehr glücklich, dass ich im Januar die Entscheidung getroffen habe, hierher zu kommen.“

Es war das erste von mehreren Malen, dass sich der 40-Jährige am Samstagabend mit der Zukunftsfrage konfrontiert sah. Von ‚RTL Nitro‘ auf seine Pläne angesprochen verkündete Dzeko Ähnliches: „Mal sehen. Erstmal schön feiern, ein bisschen trinken und dann haben wir immer noch Zeit, um über meine Zukunft zu reden.“

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Er sei „sehr glücklich, diese Entscheidung getroffen zu haben, zu Schalke zu wechseln. Ich könnte nicht glücklicher sein, wenn ich in die Gesichter dieser Menschen hier gucke. Auch weil ich weiß, was wir als Spieler in den vergangenen Monaten getan haben, um hier zu sein.“ Etwas redseliger als direkt nach dem Abpfiff war Dzeko da schon.

„Will nicht aufhören“

Am tiefsten ließ er dann in einem zweiten Interview mit ‚Sky‘ einige Zeit später blicken. „Man will nie aufhören, ich will auch nicht aufhören - Fußball ist mein Leben“, so der Starstürmer. Eine Andeutung, dass er noch ein Jahr auf Schalke dranhängt? Dzeko: „Mal sehen, was bei der Weltmeisterschaft passiert. Dann setzen wir uns zusammen.“

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Mit einer schnellen Entscheidung ist also nicht zu rechnen. Hoffnungen auf einen Dzeko-Verbleib werden sich alle Schalke-Fans aber allemal machen.