Arteta: Keine Leihe für Marquinhos

Marquinhos wird bis zum kommenden Januar beim FC Arsenal bleiben. Mikel Arteta ließ im Pressegespräch zum bevorstehenden Spieltag gegenüber ‚Sky Sports‘ verlauten, ein Leihwechsel komme für den 19-jährigen Brasilianer frühestens im Winter in Frage. „Wir werden ihn noch mindestens ein paar Monate hierbehalten und dann werden wir sehen, wie es mit seiner Entwicklung weitergeht“, so der Gunners-Coach.

Bislang habe sich Marquinhos in London „sehr gut angepasst“. Seine „Körperlichkeit“ sei zudem „ziemlich außergewöhnlich“ und im Team habe sich der Südamerikaner super integriert: „Er ist eine sympathische Figur in der Kabine, auch wenn seine Sprache noch nicht so gut ist.“