Demirovic verkündet gute Nachrichten

Ermedin Demirovic hat seine langwierige Fußverletzung laut eigener Aussage vollständig auskuriert. Im Anschluss an das gestrige Mannschaftstraining gab der Angreifer vom VfB Stuttgart auf Nachfrage der ‚Bild‘ zu verstehen: „Es war schön, wieder den Ball am Fuß zu haben. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass ich kein Neutraler bin, sondern richtig in die Zweikämpfe darf. Das war der Fall und damit umso schöner.“

Demirovic hoffe sogar darauf, bereits am kommenden Samstag (18:30 Uhr) im Topspiel gegen Bayer Leverkusen wieder mit dabei zu sein. „Es war der Plan, dass der Trainer mich als komplett fitten Spieler sieht“, so der 27-jährige Bosnier, „ich versuche, mich im Training zu beweisen, bremse mich nicht.“