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Bundesliga

BVB: Lange Pause für Chukwuemeka

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
Carney Chukwuemeka freut sich @Maxppp

Nach Serhou Guirassy (30) hat es auch Carney Chukwuemeka erwischt. Die bei der gestrigen Partie gegen die SV Elversberg (2:1) erlittene Muskelverletzung wird den Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund laut ‚Bild‘ mehrere Wochen zum Zuschauen zwingen.

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Trainer Niko Kovac sagte bereits im Anschluss an die Partie hinsichtlich der Nominierung für die Nationalmannschaft von Österreich: „Carney hat sich heute verletzt. Er wird meines Erachtens nicht abreisen, weil er muskuläre Probleme hatte beziehungsweise sich wahrscheinlich auch einen Faserriss zugeführt hat.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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