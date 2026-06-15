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Offiziell Serie A

Sarri übernimmt bei Atalanta

von Daniel del Federico
Maurizio Sarri an der Seitenlinie @Maxppp

Atalanta Bergamo hat einen neuen Übungsleiter gefunden. Wie die Italiener offiziell verkünden, wird Maurizio Sarri zur kommenden Saison das Ruder übernehmen. Der 67-Jährige folgt auf den entlassenen Raffaele Palladino.

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Atalanta beendete die abgelaufene Spielzeit auf dem siebten Tabellenplatz und qualifizierte sich somit für die Conference League. Sarri hingegen verließ Lazio Rom nach knapp fünf Jahren und zwei Amtszeiten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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