Serie A
Sarri übernimmt bei Atalanta
@Maxppp
Atalanta Bergamo hat einen neuen Übungsleiter gefunden. Wie die Italiener offiziell verkünden, wird Maurizio Sarri zur kommenden Saison das Ruder übernehmen. Der 67-Jährige folgt auf den entlassenen Raffaele Palladino.
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Benvenuto a Bergamo, mister Sarri ⚫️🔵— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 15, 2026
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Atalanta beendete die abgelaufene Spielzeit auf dem siebten Tabellenplatz und qualifizierte sich somit für die Conference League. Sarri hingegen verließ Lazio Rom nach knapp fünf Jahren und zwei Amtszeiten.
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