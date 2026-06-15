Sarri übernimmt bei Atalanta

Atalanta Bergamo hat einen neuen Übungsleiter gefunden. Wie die Italiener offiziell verkünden, wird Maurizio Sarri zur kommenden Saison das Ruder übernehmen. Der 67-Jährige folgt auf den entlassenen Raffaele Palladino.

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Atalanta beendete die abgelaufene Spielzeit auf dem siebten Tabellenplatz und qualifizierte sich somit für die Conference League. Sarri hingegen verließ Lazio Rom nach knapp fünf Jahren und zwei Amtszeiten.