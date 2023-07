FCK schnappt sich Ache

Rangar Ache bleibt in der 2. Bundesliga. Den Angreifer von Eintracht Frankfurt zieht es nach seiner Leihsaison bei der SpVgg Greuther Fürth nun fest zum 1. FC Kaiserslautern. Die Roten Teufel zahlen dem Vernehmen nach rund eine Million Euro Ablöse für den 24-Jährigen. Über die Vertragslaufzeit macht Kaiserslautern keine Angaben. Bei Fürth war Ache in 33 Partien an elf Treffern direkt beteiligt.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ragnar Ache verkörpert einen Stürmertyp, mit dem wir unseren Kader unbedingt noch ergänzen wollten“, sagt FCK-Sportchef Thomas Hengen, „er hat eine sehr körperbetonte und dynamische Spielweise und hebt insgesamt unsere Qualität im Sturmzentrum an. Wir freuen uns, dass er seine nächsten Schritte bei uns gehen wird und hoffen, dass er sich schnell integriert. Außerdem möchten wir uns auch bei Eintracht Frankfurt für die unkomplizierte und professionelle Abwicklung des Transfers bedanken.“

Lese-Tipp

Eintracht-Angebot für Nkounkou abgelehnt