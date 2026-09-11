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Bundesliga

FC Bayern: Schnelle Entscheidung bei Freund

von Remo Schatz
1 min.
Christoph Freund im Porträt @Maxppp

Nach Jan-Christian Dreesen und Max Eberl wird wohl auch Christoph Freund in Kürze einen neuen Vertrag beim FC Bayern erhalten. „Wir beziehungsweise der Aufsichtsrat haben immer gesagt, dass wir zunächst die Verträge der zwei Vorstände verlängern wollen. Und dass wir anschließend natürlich mit Christoph sprechen und das tun wir. Und deswegen bin ich sehr hoffnungsfroh, dass wir dieses offene Thema dann auch kurzfristig lösen“, kündigte Vorstandschef Dreesen im Anschluss an das gestrige 5:0 in der Champions League gegen FK Bodö/Glimt eine schnelle Entscheidung an.

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Sportvorstand Eberl, der genau wie Dreesen bis 2029 verlängert hatte, stieß nach dem Kantersieg ins gleiche Horn: „Ich weiß, was passieren wird. Es braucht sich keiner Gedanken machen.“ Gerüchten, das Verhältnis zu seinem Sportdirektor sei angespannt, trat er entschieden entgegen: „Das ist Bullshit. Das ist eine an den Haaren herbeigezogene Geschichte, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich weiß nicht, woher sie kommt. Christoph und ich arbeiten beim FC Bayern seit zweieinhalb Jahren zusammen, und wir machen es, meiner Wahrnehmung nach, sehr gut miteinander. Jeder hat klare Aufgaben, es macht Spaß und Freude.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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