Zeitnaher Vollzug: Alle Details zum Upamecano-Deal

In den Verhandlungen mit Dayot Upamecano (27) ist dem FC Bayern kürzlich der Durchbruch gelungen. Der ‚L’Équipe‘ zufolge werden die Unterschrift sowie der Vollzug in den kommenden Tagen erfolgen. Mit Blick auf die Zahlen lässt sich feststellen, dass die Münchner nahezu jede Forderung des Spielerlagers erfüllen.

Die französische Sportzeitung bestätigt, wovon bereits ausgegangen wurde: Der Innenverteidiger wird mit einem Jahresgehalt von bis maximal 20 Millionen Euro zu den Top-Verdienern an der Säbener Straße aufsteigen. Darüber hinaus kassiert der Franzose eine Unterschriftsprämie in ähnlicher Höhe.

Außerdem wird das neue Arbeitspapier bis 2030 oder 2031 gültig sein und eine Ausstiegsklausel beinhalten, die es dem Franzosen erlaubt, ab 2027 für festgeschriebene 65 Millionen Euro den Verein zu wechseln. Unabhängig davon soll auch die Verlängerung von Cheftrainer Vincent Kompany bis 2029 eine Rolle bei Upamecanos Entscheidung zugunsten der Bayern gespielt haben.

Unter dem Belgier stabilisierte sich der zum Teil fehleranfällige Abwehrspieler und spielte sich somit in den Fokus sämtlicher Topklubs. Nun verhindern die Münchner zwar einen Abgang des Leistungsträgers, gehen in Anbetracht der Zugeständnisse aber auch ein gewisses Risiko ein. Ob sich dieses letztlich auszahlt, hängt ganz allein von Upamecano selbst ab.