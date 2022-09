Al-Khelaïfi schießt gegen Barça

Nasser Al-Khelaïfi hat die internationale Konferenz ‚Football Talks‘ in Portugal genutzt, um über die Vereinspolitik des FC Barcelona herzuziehen. „Einige Vereine haben Schulden in Höhe von 1,8 Milliarden Euro. Das ist nicht gesund, es ist eine Katastrophe für den Fußball“, zitiert die portugiesische ‚Record‘ den Präsidenten von Paris St. Germain, der versichert: „Gott sei Dank machen wir es so, dass wir null Schulden haben. Einige Vereine haben große Schulden und das ist das Risiko, das ist die Gefahr für den Fußball.“

Ganz explizit kritisiert der katarische Geschäftsmann die Führungsebene der Katalanen, allerdings ohne sie tatsächlich mit Namen zu nennen: „Einige sind jahrelang als Präsident im Amt geblieben, dann gegangen und haben Schulden für ihre Nachfolger hinterlassen. Sie haben ein Desaster für die anderen Präsidenten hinterlassen. Das ist die Gefahr für den Fußball und man muss sich darüber Sorgen machen und darauf achten, denn es ist die Gefahr, die den Fußball zerstören kann.“