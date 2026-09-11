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La Liga

Neuer Klub für Zaha?

von Martin Schmitz - Quelle: Matteo Moretto
1 min.
Wilfried Zaha (r.) imTrikot des Charlotte FC @Maxppp

Der vereinslose Wilfried Zaha (33) könnte in La Liga anheuern. Wie Matteo Moretto berichtet, wurde der Angreifer von seinem Berater beim spanischen Erstligisten FC Malaga angeboten. Die Andalusier suchen nach einem Ersatz für Julen Lobete (25), der sich im Training einen Kreuzbandanriss zugezogen hat. Auch der ebenfalls vereinslose Antony Martial (30) wurde Malaga zuletzt angeboten.

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Malaga wägt aktuell die Optionen ab. Gemäß der spanischen Liga-Regeln hat der Klub 20 Tage Zeit, einen Ersatzspieler zu registrieren, nachdem das medizinische Gutachten der Verletzung vorliegt und die Operation stattgefunden hat. Zaha stand bis Ende Juni bei Galatasaray unter Vertrag, war aber in den vorangegangenen eineinhalb Jahren an den Charlotte FC verliehen, für den der Rechtsfuß 21 Scorerpunkte in 48 Partien sammelte.

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