Eredivisie

Bitter: Sterling muss sich gedulden

von Dominik Sandler
1 min.
Raheem Sterling schaut in die Kamera @Maxppp

Noch darf Raheem Sterling nicht für seinen neuen Klub Feyenoord Rotterdam spielen. Wie Trainer Robin van Persie verriet, fehlt beim Engländer noch die Arbeitserlaubnis und er darf nicht mit dem Team trainieren. „Das ist im Ausland erlaubt“, so van Persie. Deshalb halte sich Sterling derzeit im Nachbarland Belgien fit.

Der 31-Jährige war beim FC Chelsea die gesamte Saison über außen vor und durfte nicht mit dem Team trainieren. Folglich verzögert sich durch das fehlende Mannschaftstraining auch die Zeit, bis Sterling bereit für sein erstes Pflichtspiel ist. „Wir werden jede Woche sehen, wann er für ein Spiel fit ist“, bestätigt auch van Persie.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
