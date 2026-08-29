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Einigung: Bahoya auf dem Sprung

Schon seit zweieinhalb Jahren ist Jean-Mattéo Bahoya bei Eintracht Frankfurt, konnte sich aber bislang nicht durchsetzen. Geht es jetzt nach England?

von Lukas Hörster - Quelle: Fabrizio Romano
Jean-Mattéo Bahoya im Eintracht-Trikot @Maxppp

Eintracht Frankfurt hat den Daumen für einen Abschied von Jean-Mattéo Bahoya gehoben. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der Bundesligist Einigung mit Hull City erzielt.

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Dass es für Bahoya jetzt zum Premier League-Aufsteiger geht, ist aber noch nicht in Stein gemeißelt. Romano betont, dass die Entscheidung jetzt beim 21-jährige Flügelflitzer liegt.

Zahlreiche Klubs wurden in den vergangenen Tagen und Wochen mit Bahoya in Verbindung gebracht, darunter auch der AC Mailand. Wahrscheinlich, dass Bahoya nochmal genau abwägt, wo er seine Karriere fortsetzen will.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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