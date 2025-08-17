Premier League
Neue Option für Elmas
@Maxppp
RB Leipzig könnte einen Abnehmer für Eljif Elmas gefunden haben. Konkretes Interesse an dem technisch versierten Offensivspieler bekundet dem italienischen Journalisten Marco Conterio
zufolge der englische Erstligist West Ham United. Dort stehe Elmas ganz oben auf der Liste.
Unter der Anzeige geht's weiter
Neben den Hammers hatte zuletzt Elmas‘ Ex-Klub SSC Neapel die Fühler ausgestreckt. Der Rechtsfuß selbst, der an die Leipziger noch bis 2028 vertraglich gebunden ist, will am liebsten nach Italien oder England wechseln.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden