Doppelpack: Osnabrück rüstet prominent auf

Beim VfL Osnabrück stehen noch geschäftige Stunden bis zum Ende der Transferphase an. Der Zweitligist plant laut ‚Express‘, zwei neue Profis unter Vertrag zu nehmen. Justin Diehl (21) soll per Leihe vom VfB Stuttgart kommen. Für die Schwaben lief der Angreifer vorwiegend für die zweite Mannschaft auf.

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Doch damit nicht genug. Auch Leart Paqarada (31) vom 1. FC Heidenheim soll dem Bericht zufolge noch den Weg nach Niedersachsen einschlagen. Beim Linksverteidiger deutet einiges auf einen festen Transfer hin.