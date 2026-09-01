Menü Suche
Kommentar 2
2. Bundesliga

Doppelpack: Osnabrück rüstet prominent auf

von Dominik Schneider - Quelle: Express
Justin Diehl mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Beim VfL Osnabrück stehen noch geschäftige Stunden bis zum Ende der Transferphase an. Der Zweitligist plant laut ‚Express‘, zwei neue Profis unter Vertrag zu nehmen. Justin Diehl (21) soll per Leihe vom VfB Stuttgart kommen. Für die Schwaben lief der Angreifer vorwiegend für die zweite Mannschaft auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch damit nicht genug. Auch Leart Paqarada (31) vom 1. FC Heidenheim soll dem Bericht zufolge noch den Weg nach Niedersachsen einschlagen. Beim Linksverteidiger deutet einiges auf einen festen Transfer hin.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Bundesliga
Stuttgart
Heidenheim
Köln
Leart Paçarada
Justin Diehl

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Heidenheim Logo 1. FC Heidenheim 1846
Köln Logo 1. FC Köln
Leart Paçarada Leart Paçarada
Justin Diehl Justin Diehl
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert