Union: Král vor dem Abflug?

von Dominik Sandler - Quelle: kicker | sdna.gr
Alexs Král unterhält sich mit seinem Mitspieler. @Maxppp

Mittelfeldspieler Alex Král könnte den 1. FC Union Berlin noch im Winter verlassen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist Panathinaikos Athen am 27-jährigen Tschechen interessiert. Das griechische Portal ‚sdna.gr‘ geht sogar noch einen Schritt weiter und berichtet von einem Angebot, das Panathinaikos den Eisernen bereits unterbreitet haben soll.

Die Chancen auf einen Transfer stünden gut. Král hat unter Steffen Baumgart einen schweren Stand und spielte in dieser Saison nur einmal von Beginn an. In den jüngsten drei Partien setzte Baumgart überhaupt nicht auf den defensiven Mittelfeldspieler. Dessen Vertrag läuft am Saisonende aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
