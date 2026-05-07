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Real: Carvajal-Abschied besiegelt

von Dominik Schneider - Quelle: Mundo Deportivo
Dani Carvajal ergraut @Maxppp

Die Zukunft von Dani Carvajal ist offenbar geklärt. Laut ‚Mundo Deportivo‘ weiß der 34-jährige Rechtsverteidiger bereits, dass Real Madrid ihm kein Angebot zur Vertragsverlängerung machen wird. Zum Saisonende läuft das derzeit gültige Arbeitspapier aus.

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Gemäß interner Strategie sollen Spieler über 30 nur noch mit Einjahresverträgen ausgestattet werden. Doch selbst das ist bei Carvajal keine Option mehr, berichtet die spanische Sportzeitung. Seit 2002 spielt der 52-fache Nationalspieler für die Blancos, seit 2013 dauerhaft für die Profis von Real. Aktuell laboriert Carvajal an einem Zehenbruch. Möglicherweise wird er nie mehr für die Königlichen auflaufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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