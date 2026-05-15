Werder: Vier sichere Abgänge & fünf offene Fragen

Am morgigen Samstag (15:30 Uhr) empfängt Werder Bremen den deutschen Vizemeister Borussia Dortmund zum abschließenden Spiel der Saison. Spannender als das Ergebnis an sich, denn für beide Klubs geht es im Prinzip um nichts mehr, werde das Zeremonielle vor der Partie. Wie üblich werden die obligatorischen Blumensträuße und Bilderrahmen an Spieler vergeben, die den Klub am Saisonende verlassen.

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Auf der offiziellen Pressekonferenz vor der Partie bestätigte Coach Daniel Thioune, dass lediglich vier Profis mit ebenjenen Geschenken bedacht werden. Namentlich: Leonardo Bittencourt (32/Ziel unbekannt) und die Leihspieler Maximilian Wöber (28), Isaac Schmidt (26/beide zurück zu Leeds United) und Victor Boniface (25/zurück zu Bayer Leverkusen).

Gespräche dauern noch an

Ansatzweise überraschend ist lediglich der Abgang von Schmidt, der immerhin auf 18 Einsätze gekommen ist, doch Thioune klärt sachlich auf: „Isaac ist es nicht gelungen, nachhaltig Spielzeit zu sammeln und Eindruck zu hinterlassen, was seine sportliche Qualität betrifft. Daher haben wir uns erstmal entschieden, ihn zu verabschieden. Aber ich kann kein schlechtes Wort über ihn verlieren.“

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Bei den anderen Leihspielern Karl Hein (24/FC Arsenal), Jovan Milosevic (20/VfB Stuttgart), Cameron Puertas (27/Al Qadsiah) und Yuki Sugawara (25/FC Southampton) sowie Mitchell Weiser (32), dessen Vertrag ausläuft, finden aktuell noch Gespräche statt.

„Final können wir das erst in der nächsten Woche oder erst etwas später bewerten. Ich habe natürlich auch meine Empfehlungen ausgesprochen. Ich habe zu jedem Spieler meine Einschätzung abgegeben. Aber es ist keine One-Man-Show, es ist eine gemeinschaftliche Entscheidung zwischen sportlich Verantwortlichen, Scouts und Kaderplanern“, so Thioune.

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Zeitnahe Verkäufe angedacht

Für weitere Nachfragen verwies der Coach auf Sportgeschäftsführer Clemens Fritz, der zusammen mit Lizenzspielleiter Peter Niemeyer die Verhandlungen führt. Bei einigen Personalien wird sicher entscheidend sein, ob sich zeitnah auf der Verkaufsseite etwas tut. Denn die jeweiligen Kaufoptionen sind mit ziemlicher Sicherheit an bestimmte Fristen geknüpft.

So soll die Kaufoption in Höhe von rund drei Millionen Euro für Keeper Hein nur dann gezogen werden, wenn Stammkeeper Mio Backhaus (21) den Verein verlässt. Auch ein Verkauf von Talent Karim Coulibaly (18) könnte für ordentlich Verhandlungsbudget sorgen, entschieden ist dessen Abschied aber noch nicht.