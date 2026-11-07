Respekt für Jobe | Großer Klopp-Vergleich

Warme Worte an Bellingham

Am gestrigen Freitag berief Thomas Tuchel ihn zum ersten Mal in Englands A-Kader, entsprechend ist Jobe Bellingham heute Thema auf der Insel. Die ‚Sun‘ hat sogar einen ganzen Gastbeitrag von Troy Deeney über Jobe veröffentlicht.

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Darin schreibt der Ex-Profi, der mit dem heute 21-Jährigen zu dessen Profianfängen bei Birmingham City zusammenspielte: „Was mich mehr beeindruckte als alles, was er auf dem Spielfeld geleistet hatte, war seine Einstellung, seine unbedingte Entschlossenheit, an die Spitze zu gelangen, und der gesunde Menschenverstand, auf dem Weg dorthin alle richtigen Schritte zu unternehmen.“ Andere Jungs in der Akademie seien talentierter gewesen, doch „Jobe machte alles und beschwerte sich nie.“

Auch die Vergleiche mit seinem Superstar-Bruder Jude Bellingham (23/Real Madrid) schüttelte der heutige Dortmunder demnach ab. „Das hat nur zu seiner mentalen Stärke beigetragen, und jeder, der behauptet, er sei nur wegen seines Nachnamens da, wo er ist, redet Unsinn“, lobt Deeney.

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Klopp wie Franz

Mit Kritik am Spielstil des FC Bayern und flapsigen Worten über das Alter von Niclas Füllkrug (33/Werder Bremen) sorgte Jürgen Klopp zuletzt für Aufsehen. Im Rahmen der Kaderbekanntgabe des DFB ruderte der Bundestrainer etwas zurück, beteuerte: „Ich bin nicht mit all meinen Aussagen, die ich bei Interviews in der Halbzeit getroffen habe, natürlich jetzt so glücklich.“

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Die ‚Bild‘ zieht daraufhin einen großen Vergleich. Reporter Alfred Draxler kommentiert: „Mich erinnert er ein wenig an den großen Franz Beckenbauer. Der hat mal über sich selbst gesagt: ‚Ich habe noch nie eine große Rede gehalten. Ich habe immer nur gesagt, was mir gerade eingefallen ist.‘ Und wenn ganz Fußball-Deutschland nach einer seiner Aussagen mal wieder in Aufruhr war, rief er schon mal bei Journalisten an: ‚Hab ich das wirklich so gesagt?‘“ Beckenbauer wurde als DFB-Teamchef 1990 Weltmeister. Ein gutes Omen für Klopp?