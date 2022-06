Schalke 04: Mittelfeld-Duo im Anflug?

Schalke 04 steht offenbar vor den Verpflichtungen zweier neuer Mittelfeldspieler. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sollen die Transfers von Tom Krauß und Florent Mollet „fast fix sein und nächste Woche finalisiert werden“.

Krauß war in den vergangenen beiden Saisons von RB Leipzig an den 1. FC Nürnberg verliehen und will nun in die Bundesliga. In Sachsen fehlt ihm die Perspektive. Der FC Augsburg und der 1. FC Köln gucken nun wohl in die Röhre.

Schon vor zwei Tagen sagte der U21-Nationalspieler bei ‚Sky‘, dass S04 für ihn „weiterhin ein Thema“ sei. Nach dem aktuellen DFB-Lehrgang will der 20-jährige Sechser über seine Zukunft entscheiden.

Einigung mit Mollet

Mit Mollet einigte sich Schalke laut französischen Medien zuletzt schon. Unklar waren aber die Modalitäten mit dem abgebenden Verein HSC Montpellier, bei dem der 30-Jährige noch bis 2023 unter Vertrag steht.

Mollet ist offensiver ausgerichtet als Krauß, spielt auf der Acht oder Zehn und kann auch auf dem Flügel ran. Der Rechtsfuß käme mit der Empfehlung von 24 Toren und 16 Vorlagen in 139 Ligue 1-Spielen zum Bundesliga-Aufsteiger.