BVB bereitet Nmecha-Verlängerung vor

Zwischen Felix Nmecha (25) und den Verantwortlichen von Borussia Dortmund könnte es bald zu konkreten Vertragsgesprächen kommen. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, gab es schon einen „losen Austausch“ zwischen den Beteiligten, um eine mögliche Verlängerung über 2028 zu besprechen. Die Schwarz-Gelben seien „grundsätzlich darin bestrebt“, den Kontrakt des Mittelfeldspielers vorzeitig auszudehnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Große Not herrscht dabei jedoch noch nicht. Vielmehr stehen derzeit die Personalien Nico Schlotterbeck (26) und Karim Adeyemi (23) im Fokus. Die beiden Stammkräfte sind nur noch bis 2027 gebunden und drohen, somit ins letzte Vertragsjahr beim BVB zu gehen. Um eine solche Drucksituation bei Nmecha zu umgehen, werden entsprechende Maßnahmen beim Nationalspieler bereits jetzt vorsichtig in die Wege geleitet.