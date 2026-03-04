Als Sportdirektor: Schmedes zurück nach Deutschland

Benjamin Schmedes hat einen neuen Job. Der 41-Jährige wechselt von Bröndby IF aus Dänemark in die Geschäftsführung der DFL. Dort wird er künftig auch als Sportdirektor tätig sein. Seine neue Stelle tritt Schmedes ab Anfang Juni an.

„Benjamin Schmedes hat uns mit seiner starken Expertise, seiner Perspektive auf den deutschen und internationalen Fußball sowie einem klaren Blick für die sportlichen Schwerpunkte der Bundesligen und Clubs überzeugt. Die sportinhaltliche Arbeit von DFL und Clubs werden wir als wichtige Basis für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Fußballs gemeinsam forcieren“, so DFL-Geschäftsführer Dr. Marc Lenz. Vor seinem Engagement in Dänemark war Schmedes unter anderem Sportdirektor beim VfL Osnabrück und Chefscout beim Hamburger SV.