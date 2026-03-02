Menü Suche
Slot bestätigt: Wirtz weiter raus

von Fabian Ley
Florian Wirtz und Dominik Szoboszlai halten Händchen @Maxppp

Der FC Liverpool muss wohl auch bei den kommenden beiden Aufgaben auf Florian Wirtz verzichten. Coach Arne Slot bestätigte auf der heutigen Pressekonferenz, dass der Offensivstar voraussichtlich sowohl beim Premier League-Spiel am morgigen Dienstag (21:15 Uhr) gegen die Wolverhamtpon Wanderers als auch bei der FA-Cup-Partie gegen denselben Gegner am Freitag (21 Uhr) ausfallen werde.

Mit der Rückkehr des 22-Jährigen rechnet man bei den Reds stattdessen erst zur kommenden Woche. Wirtz, der nach schwierigem Start in den vergangenen Wochen und Monaten immer besser in Fahrt kam, fehlt wegen einer Rückenverletzung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
