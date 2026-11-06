VfB: Spannende Wechsel-Option für Hoeneß?

Die Zusammenarbeit von Sebastian Hoeneß und dem VfB Stuttgart ist eine Erfolgsgeschichte. Von der Relegation hat der Übungsleiter die Schwaben in die Champions League geführt und über die Jahre in der Bundesliga-Spitze etabliert.

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Naturgemäß gehen solche Erfolge nicht spurlos an europäischen Topklubs vorbei. In der Vergangenheit wurde Hoeneß bereits lose mit Real Madrid und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht, nun gesellt sich offenbar ein weiterer Großklub dazu.

Verpflichtung unwahrscheinlich

Wie ‚The Independent‘ berichtet, genießt Hoeneß bei Manchester United ein hohes Ansehen. Grundsätzlich sei der 44-Jährige ein Kandidat für die mögliche Nachfolge von Michael Carrick, dessen Trainerstuhl bedenklich wackelt. Ein Transfer wäre für die Red Devils jedoch nur schwer umsetzbar.

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Hoeneß steht beim VfB noch bis 2028 unter Vertrag, dementsprechend müssten knifflige Verhandlungen mit dem Bundesligisten geführt werden. Weitere Kandidaten für das Carrick-Erbe sind dem Vernehmen nach Julian Nagelsmann, Didier Deschamps, Eddie Howe, Fabian Hürzeler und Antonio Conte.