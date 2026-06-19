30-Millionen-Neuzugang: So gut ist Afonso Moreira

Bayer Leverkusen investiert in diesem Sommer in junge Talente. Nach dem Transfer von Kennet Eichhorn (16) und der Rückholaktion von Kerim Alajbegovic (18) ist der Werkself mit Afonso Moreira der nächste Coup eines hochveranlagten Talents geglückt. Der 21-Jährige wechselt für bis zu 33,6 Millionen Euro von Olympique Lyon unters Bayerkreuz, wo er einen langfristigen Vertrag bis 2031 unterschreibt.

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Der offensive Außenbahnspieler ist primär auf dem linken Flügel zuhause und konnte in nur einem Jahr in Frankreich auf sich aufmerksam machen. In 37 Pflichtspielen erzielte er acht Treffer und bereitete elf weitere vor. Erst im vergangenen Sommer war er für schmale zwei Millionen Euro von Sporting Lissabon nach Lyon gewechselt – nun verkaufen Les Gones ihn für ein Vielfaches weiter.

Dribbelstark & temporeich

Worauf sich die Leverkusen-Fans besonders freuen dürfen, ist die enorme Geschwindigkeit des portugiesischen U21-Nationalspielers. Moreira besitzt eine herausragende Beschleunigung und sucht stets den direkten Weg hinter die gegnerische Abwehrkette. Auch Geschäftsführer Sport Simon Rolfes hob diese Qualitäten bei der Vorstellung des Flügelspielers hervor: „Afonso Moreira ist ein schneller, wendiger und trickreicher Angreifer mit einem guten Torabschluss und einem exzellenten Blick für seine Mitspieler.“

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Für Entertainment in der BayArena dürfte ab sofort gesorgt sein. Aufgrund seines niedrigen Körperschwerpunkts ist der 1,76 Meter große Rechtsfuß für Verteidiger im Eins-gegen-Eins nur schwer zu greifen. Moreira ist jedoch kein reiner Tempodribbler. Er überzeugt zudem mit einer hohen Flankenqualität mit beiden Füßen und dem nötigen Auge für den Mitspieler.

Engagierte Arbeitsbiene

Was den Neuzugang für Trainer Carles Martinez zusätzlich wertvoll macht, ist seine Defensivmentalität. „Moreira leistet auf seiner Seite viel defensive Arbeit. Seine Intensität hat viele überrascht und ihn zu einer der Entdeckungen der Saison gemacht, insbesondere nach seiner herausragenden Leistung gegen PSG, wo er an der Seite von Endrick eine außergewöhnliche Partie spielte“, lobt Samuel Zemour von der FT-Partnerseite Foot Mercato den Außenstürmer.

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Das Sporting-Eigengewächs besticht durch unermüdliches Engagement. Moreira lässt seinen Gegenspielern kaum eine Sekunde zum Atmen und zeigt sich im eigenen Ballbesitz ständig anspielbar. Sobald er den Ball erhält, gilt sein erster Blick dem Weg nach vorne, um Torgefahr zu kreieren.

Hohes Preisschild als Rucksack

Wie für einen jungen Spieler üblich hat aber auch Moreira noch an Stellschrauben zu drehen. Vor dem Tor könnte der Youngster effizienter werden. Acht Saisontore sind eine solide Ausbeute für die Premierensaison in einer Top5-Liga, spiegeln aber noch nicht das volle Potenzial seiner Schusstechnik wider.

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Zudem wird die größte Herausforderung darin bestehen, seine Leistungen auf Top-Niveau konstanter zu bestätigen. Der Angreifer bringt zweifellos das Talent mit, in der Bundesliga zu einem absoluten Breakout-Star zu avancieren. Durch die beachtliche Ablösesumme reist allerdings auch ein gewisser Erwartungsdruck mit ins Rheinland.