Clemens Fritz geht davon aus, dass Skelly Alvero (24) und Dawid Kownacki (29) den SV Werder Bremen noch in diesem Sommer verlassen werden. Gegenüber der ‚DeichStube‘ verrät der Geschäftsführer Profifußball: „Es gibt bei beiden Spielern loses Interesse anderer Vereine. Noch ist aber nichts konkret. Wir sind weiterhin offen für Gespräche.“

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Sechser Alvero verbrachte die vergangene Rückrunde schon leihweise beim Amiens SC in der Ligue 2, konnte sich dort aber kaum in Szene spielen. Entsprechend gestaltet sich die Suche nach einem Abnehmer schwierig. Anders sieht es wohl bei Stürmer Kownacki aus, der vom polnischen Erstligisten Korona Kielce unter Vertrag genommen werden könnte.