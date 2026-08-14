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Werder kündigt zwei Abgänge an

von Julian Jasch - Quelle: DeichStube
1 min.
Dawid Kownacki im Werder-Trikot @Maxppp

Clemens Fritz geht davon aus, dass Skelly Alvero (24) und Dawid Kownacki (29) den SV Werder Bremen noch in diesem Sommer verlassen werden. Gegenüber der ‚DeichStube‘ verrät der Geschäftsführer Profifußball: „Es gibt bei beiden Spielern loses Interesse anderer Vereine. Noch ist aber nichts konkret. Wir sind weiterhin offen für Gespräche.“

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Sechser Alvero verbrachte die vergangene Rückrunde schon leihweise beim Amiens SC in der Ligue 2, konnte sich dort aber kaum in Szene spielen. Entsprechend gestaltet sich die Suche nach einem Abnehmer schwierig. Anders sieht es wohl bei Stürmer Kownacki aus, der vom polnischen Erstligisten Korona Kielce unter Vertrag genommen werden könnte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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