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Liverpool verleiht Elliott erneut

von Lukas Weinstock - Quelle: valenciacf.com
Harvey Elliott schießt einen Elfmeter für den FC Liverpool @Maxppp

Der FC Valencia sichert sich vorübergehend die Dienste von Harvey Elliott. Der 23-Jährige wechselt für die kommende Saison auf Leihbasis vom FC Liverpool nach Spanien. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Geschäfts.

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In der vergangenen Saison war Elliott leihweise für Aston Villa aufgelaufen, das die Kaufoption jedoch nicht aktivierte. Da die Aussicht auf Spielzeit bei den Reds erneut schlecht ist, soll der Offensivakteur andernorts Spielpraxis sammeln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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