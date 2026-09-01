Liverpool verleiht Elliott erneut

Der FC Valencia sichert sich vorübergehend die Dienste von Harvey Elliott. Der 23-Jährige wechselt für die kommende Saison auf Leihbasis vom FC Liverpool nach Spanien. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Geschäfts.

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Benvingut a la TERRA DE VALENTIA 🦇 pic.twitter.com/fO0OnOGa7h — Valencia CF (@valenciacf) September 1, 2026

In der vergangenen Saison war Elliott leihweise für Aston Villa aufgelaufen, das die Kaufoption jedoch nicht aktivierte. Da die Aussicht auf Spielzeit bei den Reds erneut schlecht ist, soll der Offensivakteur andernorts Spielpraxis sammeln.