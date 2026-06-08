Karrieresprung für Ex-Bayer Licina?

Adin Licina erhält bei Juventus Turin die Chance, sich für einen Kaderplatz in der Profimannschaft zu empfehlen. Laut der ‚Tuttosport‘ darf der 19-Jährige sein Talent in Juves Sommertrainingslager unter Beweis stellen. Trainer Luciano Spalletti finde Gefallen am talentierten Linksfuß und wolle sich ein umfassendes Bild machen.

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Anfang des Jahres war der offensive Mittelfeldspieler vom FC Bayern nach Turin gewechselt. Bislang lief Licina ausschließlich für Juventus’ Nachwuchsmannschaft auf. Womöglich schafft der deutsche U19-Nationalspieler in der kommenden Spielzeit ja den Sprung zu den Profis.