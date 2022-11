Zukunftsentscheidung: Hector lässt sich Zeit

Jonas Hector wird wohl erst in einigen Monaten entscheiden, ob er seine Karriere am Saisonende beendet oder seinen auslaufenden Vertrag beim 1. FC Köln nochmal verlängert. Trainer Steffen Baumgart sagt der ‚Bild‘: „Diese Entscheidung wird erst Ende der Saison fallen. Jonas setzt du nicht einfach die Pistole auf die Brust. So funktioniert er nicht.“

Baumgart weiter: „Er macht vieles aus dem Bauch heraus und lässt sich nicht leiten. Ich glaube, Jonas überlegt sich das genau und wird bis zum letzten Tag warten, bis er sich entscheidet.“ Der ‚Bild‘ zufolge habe der 32-jährige Linksverteidiger „intern bereits angekündigt, dass er eher damit liebäugelt, aufzuhören“. Der FC hofft aber nach wie vor darauf, dass der Kapitän an Bord bleibt.