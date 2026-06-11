Bundesliga-Wechsel: Baum-Verhandlungen gestartet

Der Hamburger SV konkretisiert das Interesse an Elias Baum von Eintracht Frankfurt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Klubs nun erste Gespräche geführt, bei denen sich die Verantwortlichen des HSV nach den Wechselmodalitäten für den U21-Nationalspieler erkundigten.

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Baum kehrte im vergangenen Sommer nach einer starken Leihsaison bei der SV Elversberg inklusive drei Tore und sieben Vorlagen mit großen Erwartungen nach Frankfurt zurück. Bei der Eintracht kam der 20-Jährige jedoch kaum zum Zug und absolvierte lediglich fünf Kurzeinsätze. Dem Bericht zufolge will Baum deshalb in der kommenden Saison „anderswo durchstarten“.